Республиканский комитет профсоюза медиков с начала года выделил Br283 тыс. матпомощи в связи с COVID-19

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) за январь - ноябрь выделил Br283 тыс. матпомощи в связи с COVID-19, сообщил председатель профсоюза Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза.

"Только Республиканским комитетом профсоюза материальная помощь оказана на сумму Br283 тыс., безвозмездная и спонсорская помощь организациям здравоохранения - на Br135 тыс., на другие мероприятия направлено более Br70 тыс.", - сказал Вячеслав Шило.

В 2021 году профсоюз продолжил активно поддерживать работников отрасли, чтобы минимизировать последствия сложной эпидемиологической ситуации. В том числе оказывается материальная помощь работникам на оздоровление, направляются средства на улучшение условий труда.

После того как прекратил свою деятельность специализированный Фонд помощи, постановлением президиума Республиканского комитета профсоюза от 29 сентября 2020 года №360 принято решение продолжить оказание материальной помощи работникам, заразившимся COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, как за счет средств первичных профсоюзных организаций, так и за счет территориальных и Республиканского комитетов профсоюза.

Как отметил Вячеслав Шило, итоговые суммы средств, затраченных профсоюзом на материальную поддержку работников отрасли, приобретение необходимых средств защиты и другие мероприятия, будут известны по результатам отчетности за год.

На пленуме обсуждают выполнение программы основных направлений деятельности БПРЗ на 2020-2025 годы по реализации решений III и IV пленумов Совета ФПБ. Заседание проходит под председательством лидера Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило. К участию в работе III пленума РК БПРЗ приглашены министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев. Участвуют также представители парламентского корпуса страны, Министерства здравоохранения, облисполкомов и Мингорисполкома.