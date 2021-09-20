Республиканский фестиваль национальной драматургии пройдет в Бобруйске в ноябре

Яркое культурное событие города пройдет уже в восьмой раз. Марафон планируется начать 12 ноября. На 4 фестивальных дня бобруйчане и гости города смогут проникнуться магией драм и комедий. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Напомним, рождению театрального фестиваля национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича предшествовал праздник, посвящённый 190-летию со дня рождения зачинателя новой белорусской драматургии, создателя национального театра, нашего земляка В.И. Дунина-Марцинкевича, чье имя носит драматический театр в Бобруйске. В отличие от других белорусских театральных фестивалей он позиционирует творчество именно белорусских авторов, помогает популяризировать отечественную современную и классическую драматургию, расширяет географию ее постановок, позволяет осмыслить и проанализировать существующее положение национальной драматургии и ее место в мировом пространстве театра.

Первый фестиваль прошёл в 1998 году, когда каждый профессиональный театр Беларуси представил свои спектакли по пьесам белорусских авторов. Следующий фестиваль состоялся в 2001 году, собрав 9 театров, представивших свои лучшие спектакли по пьесам отечественных авторов. Третий фестиваль национальной драматургии в 2008 году прошёл без конкурсной основы и в статусе международног­о. Это было в год 200-летия Дунина-Марцинкевича. В программу были включены показы спектаклей наших авторов из Беларуси, Молдовы, Латвии, Украины и России. Последующие фестивали прошли в 2011 и 2015 годах с участием коллективов ближнего зарубежья. За все время существования фестиваля национальной драматургии по пьесам белорусских авторов были представлены 52 лучших спектакля театров из Беларуси и 9 спектаклей участников из 4-х стран. Читки пьес, организованные в рамках фестиваля, позволили открыть новые имена белорусских авторов, был издан сборник пьес молодых драматургов. В 2017 г. результатом творческой лаборатории стал спектакль «Москоу Дримин» В.Королева, который пополнил репертуар театра и принял участие в четырех фестивалях в России, Молдове и Беларуси.

В седьмой раз Республиканский фестиваль национальной драматургии прошел в городе Бобруйске с 1 по 6 ноября. К участию были приглашены профессиональные театральные коллективы, в том числе и зарубежные.

Уникальность фестиваля в том, что его программа состояла только из спектаклей исключительно по произведениям белорусских драматургов. В конкурсе приняли участие 12 спектаклей из 11 театров. Спектакли были представлены в конкурсной программе «Спектакль театра драмы».

Традиционно программа фестиваля включила в себя творческую лабораторию – читки пьес, лекции и презентации – при поддержке Центрабелорусской драматургии и Центра экспериментальной режиссуры.

Творческая лаборатория способствует поиску новых молодых талантливых авторов в разных жанрах театрального искусства, разработке и совершенствованию новых драматургических направлений, популяризации произведений белорусских драматургов в стране и за ее пределами, привлечению внимания к творчеству отечественных авторов, расширению репертуарной палитры молодых исполнителей.