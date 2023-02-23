Республиканские соревнования по многоборью спасателей проходят в Могилевской области

Открытые соревнования Республики Беларусь по многоборью спасателей «Поисково-спасательные работы» проходят в Могилевской области.

Как сообщили в МЧС, в первый соревновательный день 9 команд участников с самого утра приступили к выполнению поисково-спасательных работ.

- По легенде команда спасателей обследует местность с целью поиска ушедшего в одиночный туристический поход человека, который в назначенное время не вышел в заданный квадрат и связь с ним отсутствует, - рассказали в ведомстве. - Состязания по многоборью спасателей проводятся с целью совершенствования навыков проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, овладения передовыми методами использования аварийно-спасательного инструмента и техники.

Основная задача команды обнаружить потерявшегося, обогреть, предоставить ему пищу и воду, при необходимости оказать первую помощь и доставить его к месту подъезда скорой медицинской помощи.

- Двигаясь по маршруту, спасатели привлекаются для проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, которые требуют от участников наиболее полного проявления физических, психологических и профессиональных качеств, - отметили в ведомстве. - В поисках пострадавшего спасатели поднимали из карьера упавшее снаряжение, демонстрировали навыки ориентирования на местности, умения использовать современные технические средства геопозиционирования и маршрутизации, организовывать переправы через водные преграды, болота и овраги.

На этапе «Мост» спасатели поднимались на мост, при помощи альпинистского оборудования, организовывали спуск «пострадавшего», на землю и на носилках транспортировали его к месту оказания первой медицинской помощи. При этом им необходимо было преодолеть частично покрытый льдом водоем, наладить подвесные переправы и многое другое. Лагерь для ночлега участники соревнований также обустраивали себе сами.

Сегодня соревнования продолжаются в Быховском районе.

По материалам mogilevnews.by.