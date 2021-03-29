Республиканская спартакиада учащихся по техническим видам спорта пройдет в начале апреля
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1 и 2 апреля площадка ХК "Бобруйск" примет XIX республиканскую спартакиаду учащихся по техническим видам спорта "ТехноСпорт".
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