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Республиканская спартакиада учащихся по техническим видам спорта пройдет в начале апреля

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Республиканская спартакиада учащихся по техническим видам спорта пройдет в начале апреля

1 и 2 апреля площадка ХК "Бобруйск" примет XIX республиканскую спартакиаду учащихся по техническим видам спорта "ТехноСпорт".

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