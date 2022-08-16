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Профилактика

Республиканская профилактическая акция «В центре внимания – дети!» пройдёт в Могилевской области

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Республиканская профилактическая акция «В центре внимания – дети!» пройдёт в Могилевской области

С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра с 22 августа по 21 сентября в Могилевской области пройдет республиканская профилактическая акция «В центре внимания – дети!».

Как сообщили в городском отделе по чрезвычайным ситуациям, акция пройдет в 2 этапа (1-й этап - с 22 по 31 августа, 2-й этап -с 1 по 21 сентября).

- Профилактические мероприятия состоятся в крупных торговых центрах и других объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров для детей. Так же профилактические мероприятия пройдут в учреждениях общего среднего образования, детских дошкольных учреждениях, местах с массовым пребыванием людей, - отметили в ведомстве.

 

mogilevnews.by

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