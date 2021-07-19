Республиканская профилактическая акция проходит в Бобруйске с 15 по 26 июля.

Мотоцикл и мопед – это транспорт, привлекающий к себе в первую очередь легкостью, мощностью и скоростью, таящий в себе огромную опасность. Одновременно это и скоростные, и малоустойчивые машины. К мототранспорту приемлемо выражение «два колеса – двойная опасность», причем двойной опасности подвержены и водитель, и пассажир.

В 2021 году с участием мотолюбителей зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 9 получили различные травмы. Как правило, в дорожно-транспортных происшествиях в равной степени виноваты как сами мотоциклисты, так и водители автомобилей. Первые нередко превышают скорость, резко перестраиваются, выезжают на полосу встречного движения при обгоне транспортных средств, вторые – не всегда уделяют должное внимание и не предоставляют преимущества мототранспорту, когда это требуют ПДД. Большое значение имеет и возрастной фактор, в силу которого, водители маломоторной техники не всегда отдают себе отчет в опасности своих действий. Совокупность всех этих причин и приводит порой к непоправимым последствиям. Также причинами могут быть наезды на животных, процент таких аварий не велик, но последствия могут быть серьезными.

Чтобы избежать неприятностей на дороге, прежде всего, нужно хорошо освоить навыки вождения в разных ситуациях и дорожных условиях, а также быть предельно внимательными. Иногда к плачевному исходу приводит секундная потеря бдительности, в итоге байкер не справляется с управлением и происходит ДТП. И если для автомобилиста те же обстоятельства завершаются отправкой в автосервис, то мотоциклист нередко оказывается в больнице.

Для управления мотоциклом, скутером или мопедом обязательным условием является наличие водительского удостоверения соответствующей категории:

категория «А» – мотоциклы;

подкатегория «АМ» – мопеды;

подкатегория «А1» – мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт (легкие мотоциклы).

Получить право управления механическим транспортным средством категории «АМ» и подкатегории «A1» можно по достижении 16-ти лет, но чтобы получить категорию «A» – необходимо достичь 18-ти лет.

О порядке получения водительского удостоверения

Без прохождения подготовки в учебных организациях к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами допускаются лица, которые:

- имеют водительское удостоверение высшей категории и желают получить право управления транспортными средствами низшей категории (за исключением категории «A»). В этих случаях сдается практический экзамен на право управления транспортным средством соответствующей категории;

- имеют водительское удостоверение (удостоверение тракториста-машиниста) на право управления троллейбусом, трамваем, колесным трактором и желающие получить водительское удостоверение подкатегории «A1» и (или) категории «B». В этих случаях сдаются теоретический и практический экзамены;

Также без прохождения подготовки в автошколе допускаются те, кто хочет получить водительское удостоверение на право управления мопедом, – в этом случае сдается теоретический экзамен, а также те, кто желает получить водительское удостоверение подкатегории «A1» (в этом случае сдаются теоретический и практический экзамены).

О регистрации мототранспорта в ГАИ

Государственная регистрация транспортных средств, в том числе мотоциклов и мопедов, осуществляется по месту регистрации физического лица. Основанием для этого является заявление установленного образца с предоставлением ряда документов:

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства;

- документа завода-изготовителя, – для транспортных средств, не бывших в эксплуатации;

- технический паспорт с отметкой регистрирующего органа о снятии с учета транспортного средства – для транспортных средств, бывших в эксплуатации;

- документы, подтверждающие законность приобретения (получения) транспортного средства;

- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;

- регистрационные знаки транспортного средства – для транспортных средств, бывших в эксплуатации;

- документы, подтверждающие внесение оплаты.

Об административной ответственности физических лиц:

За «бесправное» вождение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин, а за повторное в течение года данное нарушение штраф – от 20 до 50 базовых величин.

Управлять мотоциклом необходимо в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без него. За игнорирование использования шлема мотоциклистом или перевозку пассажиров без мотошлемов предусмотрен штраф до 1 базовой величины.

Не стоит рисковать жизнью и здоровьем, выполняя опасные трюки. За управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке), предусмотрен штраф от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 6-ти месяцев или без лишения.

Обращаясь к водителям автомобилей, хочется сказать, что они обязаны уважать мотоциклистов и быть предельно внимательными при перестроениях, совершении маневров и других действий, которые могут повлечь столкновения с мототранспортом.

С целью пропаганды безопасности дорожного движения при эксплуатации мотоциклов и мопедов, своевременного предупреждения ДТП с участием водителей двухколесных транспортных средств с 15 по 26 июля проходит республиканская профилактическая акция.

В этот период инспекторы ГАИ уделят повышенное внимание водителям мототранспорта. Будут проведены мероприятия среди представителей мотосообществ, объединений и клубов, в трудовых коллективах, учреждениях образования и непосредственно на дороге.

Запланированы рейдовые мероприятия с использованием форм гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением. Рейдовые группы будут пресекать нарушения ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявлять конструктивно измененный, незарегистрированный в установленном порядке мототранспорт. Также инспекторы ГАИ дадут разъяснения о порядке получения водительского удостоверения и постановки мототранспорта на учет, о необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, о правилах безопасного поведения на дороге и ответственности за нарушения ПДД.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома