Республиканская профилактическая акция «Берегите детей!» стартует 11 августа

В 2021 году в республике отмечен рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также увеличилось число погибших и травмированных в них детей. С начала текущего года на дорогах страны в 226 ДТП погибли 15 детей, травмы получили 233 ребенка. На территории Могилевской области произошло 34 таких ДТП, 2 ребенка погибли и 40 травмированы.

В 19-ти случаях в момент совершения ДТП дети являлись пассажирами, 1 ребенок погиб и 26 получили травмы.

Чтобы избежать несчастных случаев на дороге водители должны осознанно относиться ко всем своим действиям за рулем. Не стоит «лихачить» и обгонять, если в салоне автомобиля находятся дети.

Судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Дети-пассажиры подвергаются большей опасности, чем взрослые, так как их организм еще достаточно хрупок. Штатные системы безопасности автомобиля не рассчитаны на защиту малышей. Согласно пункту 178 ПДД перевозка детей должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка. Детей в возрасте до 5-ти лет необходимо перевозить в детских автокреслах. Пассажирам в возрасте от 5 до 12-ти лет следует приобрести бустеры, специальные подушки для сидения и т.д. Допускается перевозить детей до 12 лет без специальных устройств, если рост ребенка выше 150 см или в автомобилях такси.

За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. В случае повторного такого нарушения в течение года – штраф от 2 до 8-ми базовых величин.

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 9 аварий, 9 несовершеннолетних получили травмы. В 6 ДТП пострадали дети-велосипедисты: 1 ребенок погиб и 5 получили травмы.

По вине детей произошло 7 ДТП (4 факта по вине детей-велосипедистов, 3 – по вине пешеходов). Наиболее характерными нарушениями Правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних явились: управление велосипедами по улицам и дорогам детьми, которые не достигли 14-летнего возраста, а также внезапный выезд на проезжую часть на велосипеде перед приближающимся транспортом; внезапный выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или в непосредственной близости перед приближающимся транспортом.

Каждому водителю необходимо помнить, что действие детей непредсказуемы и моментом возникновения опасности является уже тот момент, когда вы заметили ребенка вблизи проезжей части вне зависимости от его направления движения. До минимума снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановить автомобиль. Также необходимо проявлять предельную осторожность, проезжая по дворовым территориям. На пешеходных переходах в обязательном порядке пропускайте юных пешеходов.

В летний период в особой группе риска находятся дети-велосипедисты, которые вопреки установленным требованиям выезжают на дорогу. Юным велосипедистам, которым еще нет 14-ти лет, следует знать о том, что управлять велосипедом можно только в пешеходных и жилых зонах, по тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке. Поэтому родителям очень важно контролировать маршрут движения своего маленького велосипедиста.

Не меньшее внимание родители должны уделять подросткам, не допускать возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права. Не позволяйте подросткам садиться за руль автомобилей, исключите возможность их доступа к ключам от транспортных средств.

Уважаемые взрослые ежедневно напоминайте детям о правилах безопасного поведения на дороге; переходите проезжую часть с детьми только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности; при движении вдоль дороги, где нет тротуаров, идите по обочине, навстречу движению транспорта; в темное время суток обозначайте себя и ребенка световозвращающими элементами; не оставляйте малышей рядом с дорогой без присмотра. Помните, от того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, зависят ваше спокойствие и его безопасность.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 11 по 18 августа 2021 года по всей республике проводится профилактическая акция «Берегите детей!».

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома