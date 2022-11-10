Республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь – энергоэффективная страна!» стартовала в Могилевской области

Специалисты Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно энергетических ресурсов провели информационные часы, посвященные международному Дню энергосбережения в ГУО «Детский сад №15 г. Могилева» и ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №8 г. Могилева». Учитывая возраст дошколят информирование о международном Дне энергосбережения, результатах и достижениях работы в области энергосбережения, способах и методах повышения эффективности использования энергоресурсов в быту проводилось в игровой форме, чередуя игровые задания и анимационные видеоролики, слушая сказку «Как лампа трон завоевала».

В рамках мероприятия проводились конкурсы и викторины на тему энергосбережения, разгадывались загадки и разбирались забавные ситуации из домашней повседневности. Так, например, дети участвовали в игре «Доскажи словечко», отвечали на вопросы: «Для чего нужен электрический ток? Что служит питанием для электроприборов? А откуда поступает электричество в дом?». А что надо сделать если папа уснул перед включенным телевизором? А сестренка чистит зубки с открытым краном?

Уверены, что такие мероприятия позволяют детям:

продолжать формировать у детей потребность в экономии тепла, электроэнергии;

обобщать знания детей об электричестве;

расширять представления о том, где «живет» электричество и как оно помогает человеку;

как можно беречь энергию, воду;

расширять активный словарь детей, например: ГЭС (гидроэлектростанции), турбины, энергосбережение, электростанция.

И, возможно, детям дошкольного возраста трудно понять, почему надо экономить воду, электричество, беречь природу, но вместе с тем, самые стойкие привычки формируются именно в детстве. Поэтому положительный пример, яркие впечатления и поддержка взрослых являются особенно важными и необходимыми в мотивации детей дошкольного возраста к бережному отношению к энергоресурсам и окружающей среде. И, конечно, важно поддерживать детей, не только в учреждении дошкольного образования, но и на улице, и дома!

Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием ТЭР.