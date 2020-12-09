Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартует в Могилевской области 10 декабря. Об этом сообщили в главном управлении по образованию облисполкома.

До 10 января во всех регионах Могилевщины будут организованы детские новогодние праздники с участием председателя облисполкома, его заместителей, руководителей городских и районных исполнительных комитетов, местных администраций районов городов Бобруйска и Могилева, структурных подразделений облисполкома. Уже утвержден список организаций, в том числе общественных, и предприятий Приднепровского края, которые в рождественские и новогодние праздники навестят 52 детских дома семейного типа, 23 центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 6 детских социальных приютов, 10 интернатных учреждений областного подчинения, Весновский дом-интернат для детей и инвалидов с особенностями психофизического развития, Могилевский специализированный дом ребенка.

Традиционно в канун Нового года пройдет Рождественский кадетский бал. В этом году он состоится 21 декабря. А 23 декабря Дворец культуры области примет областной новогодний бал для учащейся и студенческой молодежи.

Главное региональное новогоднее торжество предварительно запланировано на 29 декабря. Во Дворец культуры области пригласят детей со всех регионов: отличников учебы, победителей районных и областных олимпиад, конкурсов и соревнований, лидеров и активистов детских общественных организаций, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, учащихся Могилевского областного кадетского училища, воспитанников интернатных учреждений образования и частного социально-педагогического учреждения образования «SOS-Детская деревня Могилев». Ребята примут участие в представлении возле елки, получат сладкие подарки и увидят яркое шоу-мюзикл «Новогодний батл» по мотивам «Золушки». На сцене соберутся герои самых разных сказок, увлекательных историй и даже эпох.

23-24 декабря 100 детей из Могилевской области станут гостями благотворительного праздника с участием главы государства Александра Лукашенко во Дворце Республики города Минска. Также в новогодних мероприятиях в столичном Дворце Независимости 27-29 декабря примет участие делегация учащихся и студентов региона, а 29 декабря - дети социально уязвимых категорий.

Частью акции «Наши дети» в регионе является марафон «Согреем детские сердца», призванный способствовать оказанию материальной помощи нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Его организует Могилевское областное отделение РОО «Белорусский детский фонд» при поддержке Могилевского облисполкома. В рамках акции традиционно на канале «Беларусь 4. Могилев» в прямом эфире проводится одноименный телемарафон. В этом году он состоится 18 декабря с 14.00 до 20.30.

Собеседники заверили: несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, без внимания и подарка не останется ни один ребенок. Все усилия будут направлены на то, чтобы праздники состоялись. Новогодние представления пройдут в традиционном формате, но обязательно с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и социального дистанцирования: на каждом из них будет ограничено число участников. Ведь здоровье детей – это главное.

«Акция «Наши дети» – это замечательная возможность, чтобы поделиться частичкой своего душевного тепла, перевоплотиться в сказочных волшебников, исполняющих заветные желания детишек, для которых чувствовать внимание и заботу взрослых очень важно», - подчеркнули в главном управлении по образованию облисполкома.