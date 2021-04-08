Республиканская акция «За безопасность вместе» начнется 12 апреля в Могилевской области

Республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе» пройдет с 12 по 28 апреля в Могилевской области.

Как сообщили в Могилевском ГОЧС, помимо спасателей в ней примет участие МВД, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство информации и Министерство энергетики. К акции подключатся управление идеологической работы облисполкома, производственное республиканское унитарное предприятие «Могилевоблгаз» и областная организационная структура РГОО «БДПО».

- Работники МЧС посетят по месту жительства, проведут индивидуальную инструктивно-разъяснительную работу и оценят безопасность условий проживания семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении; одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны; граждан, использующих свое жилье для распития спиртных напитков, а также сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни; пожилых граждан, проживающих с лицами асоциального поведения, - отметили в ГОЧС.

В ходе акции будет организованообучение работников служб жилищно-коммунального хозяйства, работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому пожилым одиноким и одиноко проживающим гражданам, инвалидам, семьям, воспитывающим детей основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также действиям при их возникновении.

Проверить свое жилье, чтобы выявить «опасные точки», можно и по заявительному принципу, обратившись в Могилевский городской отдел по чрезвычайным ситуациям по адресу: г.Могилев, ул. Тимирязевская, 22. Телефон приемной 247420.