Республиканская акция «В центре внимания – дети!» в Бобруйске

Вооружившись наглядно-изобразительной продукцией, реквизитом и профессиональным лексиконом, спасатели Бобруйска отправились на Центральный рынок. Цель важная и актуальная – Республиканская акция «В центре внимания – дети!».

Пока родители выбирают школьный смокинг и канцелярию для своего ребенка, работники МЧС ненавязчиво предлагают вспомнить о важных правилах безопасности. Спасатели спрашивают, помнят ли граждане, как звонить в МЧС, с какого возраста можно пользоваться газовой плитой, для нужен дома автономный извещатель? За уверенность в ответе, посетители рынка получают полезные подарки от спасателей: прописи безопасности, закладки с правилами безопасности, наклейки с номером 101 и тематические раскраски.

Спасатели напоминают взрослым, что не за горами время, когда многие из школьников будут дома одни. Важно обеспечить их досуг и времяпрепровождение полезным, а главное безопасным.