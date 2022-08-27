Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

Республиканская акция «В центре внимания – дети!» в Бобруйске

13 0

Республиканская акция «В центре внимания – дети!» в Бобруйске

Вооружившись наглядно-изобразительной продукцией, реквизитом и профессиональным лексиконом, спасатели Бобруйска отправились на Центральный рынок.  Цель важная и актуальная – Республиканская акция «В центре внимания – дети!».

Пока родители выбирают школьный смокинг и канцелярию для своего ребенка, работники МЧС ненавязчиво предлагают вспомнить о важных правилах безопасности. Спасатели спрашивают, помнят ли граждане, как звонить в МЧС, с какого возраста можно пользоваться газовой плитой, для нужен дома автономный извещатель? За уверенность в ответе, посетители рынка получают полезные подарки от спасателей: прописи безопасности, закладки с правилами безопасности, наклейки с номером 101 и тематические раскраски.

Спасатели напоминают взрослым, что не за горами время, когда  многие из школьников будут дома одни. Важно обеспечить их досуг и времяпрепровождение полезным, а главное безопасным.

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »