Республиканская акция “Разам з камандай!” стартовала за 7 дней до Игр в Токио
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Об этом сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.
Акция, в которой может поучаствовать каждый желающий, продлится до 8 августа. Необходимо подписаться на страницу НОК Беларуси в Instagram, сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением и летними видами спорта. Далее следует дополнить снимок или видео теплыми пожеланиями белорусским атлетам в стихотворной форме или прозе, используя официальные хештеги #Разамзкамандай2020, #TeamBY2020, и разместить у себя на странице, отметив @olympicteamby.
Самым активным участникам организаторы обещают сувениры из столицы Игр в Японии.
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