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Спорт

Республиканская акция “Разам з камандай!” стартовала за 7 дней до Игр в Токио

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Республиканская акция “Разам з камандай!” стартовала за 7 дней до Игр в Токио

Об этом сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Акция, в которой может поучаствовать каждый желающий, продлится до 8 августа. Необходимо подписаться на страницу НОК Беларуси в Instagram, сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением и летними видами спорта. Далее следует дополнить снимок или видео теплыми пожеланиями белорусским атлетам в стихотворной форме или прозе, используя официальные хештеги #Разамзкамандай2020, #TeamBY2020, и разместить у себя на странице, отметив @olympicteamby.

Самым активным участникам организаторы обещают сувениры из столицы Игр в Японии.

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