Какова основная причина пожаров и гибели людей на них? Чтобы ответить на этот вопрос не обязательно быть работником МЧС, достаточно регулярно просматривать прессу и интернет.

Практически ежедневно в огне не затушенной сигареты обрываются жизни. За 10 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 648 пожаров, погибло 82 человека. Причем жизнь 65 человек оборвалась из-за неосторожного обращения с огнем. Усугубляющий фактор – алкоголь. Более 80 % из числа погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Достучаться до каждого и предотвратить трагедии, именно такую задачу поставили перед собой спасатели. Для этого в период с 1 по 30 ноября в области проводится республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».

Акция состоит из 3 этапов:

1-й этап – 1-12 ноября – акция проводится на промышленных, сельхоз предприятиях и в других организациях, в пунктах приема вторсырья, в местах размещения автолавок. Форма работы креативна и динамична: участники смогут сыграть в тематическую интеллектуальную QUIZ-игру «No Smoking Quiz».

2-й этап – 15-25 ноября – с акционной миссией спасатели посетят вузы, ссузы (лицеи, колледжи), отделения дневного пребывания при региональных наркологических диспансерах. В программе: тематические программы и дискотеки, открытые диалоги, фестивали КВН, конкурсы миниатюр и т.д.

3-й этап – 26-30 ноября - финальное мероприятие пройдет в местах массового пребывания людей (открытые площадки, торгово-развлекательные центры, сельские советы), центрах безопасности.

Помимо спасателей, неизменной участницей акции станет белочка из кампании «Не жди белочку, туши окурок!».

НЕ ПРОЖИГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

P.S. Мероприятия будут проводится с учетом эпидемиологической

обстановки.