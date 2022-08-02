Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» в Осовской средней школе Бобруйского района

Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» шагает по стране. Одно из профилактических мероприятий прошло в Осовской средней школе Бобруйского района. Спасатели отмечают, что с каждой встречей дети удивляют своими познаниями по безопасности.

Так, каждый школьник уже давно впитал, что звонить при пожаре нужно по 112, при этом объяснив диспетчеру где и что происходит. Не секрет для каждого, что именно АПИ способен разбудить человека при пожаре и спасти жизнь и имущество. По-прежнему интересны для ребят остаются уже полюбившееся мультфильмы «Волшебная книга» и «Спецотряд 112», которые показывают в школьных лагерях, на пятиминутках безопасности. Спасатели желают всем ребятам не только помнить о правилах безопасного поведения, но и выполнять их, чтобы лето прошло без дыма и огня.