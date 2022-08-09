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Профилактика

Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» продолжается в Бобруйске

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Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» продолжается в Бобруйске

Интенсивно над безопасностью в летний период работают спасатели, посещая пришкольные и загородные лагеря.

Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС на встречах с детьми напоминают об основных правилах безопасности во время летних каникул.

Чтобы каникулы прошли радужно и безопасно, важно всегда помнить и выполнять важные правила. Ключевая тема бесед - водоемы. Здесь важно помнить, что опасно плавать на надувных матрацах и автокамерах, купаться без взрослых, подавать ложные сигналы о помощи.

Работники МЧС также рассказывают о пожарном извещателе, о поведении при пожаре, если заблудился в лесу, о безопасности на игровых площадках. А также о простом способе вспомнить о безопасности с помощью гаджета, скачав мобильное приложение «Помощь рядом». Поможет оно не только теоретически, но и практически в случае беды и ЧС.

 

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