Республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» начнется 2 марта в Могилевской области

Республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!», приуроченная к Международному дню гражданской обороны, со 2 марта стартует в Могилевской области. Ее цель - предупреждение пожаров и гибели людей от них, а также обучения населения действиям по сигналу «Внимание всем!». Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, акция состоит из двух этапов.

- Первый этап пройдет со 2 по 12 марта. Акция проводится в общежитиях (в том числе студенческих), торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на спортивных объектах. Формат мероприятия: фотовыставки «Назови причину», игры «Секрет Безопасности», «Формула Безопасности», «Пожарная лаборатория», онлайн-игра «Шаги спасения», профилактические беседы с демонстрацией видеофильмов и раздачей наглядно-изобразительной продукции. «Фишка» этапа: проведение широкомасштабного мероприятия «Парк безопасности» с организацией работы интерактивных площадок, - рассказала Ольга Нехороших.

Второй этап – 15-31 марта. Целевая аудитория этапа - жители сельских населенных пунктов. Место проведения - открытые площадки дворов и сельских населенных пунктов. Формат мероприятия насыщен и креативен: «Скарбонка бяспекi», «Маршрут безопасности», опыты «Пожарная лаборатория» и театрализованные постановки.