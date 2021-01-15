Республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!» пройдет с 18 января по 19 февраля

Акция «Безопасность – в каждый дом!» с целью предупреждения пожаров и гибели людей от них пройдет с 18 января по 19 февраля в республике. Как сообщили в Могилевском ГОЧС, акция будет проходить в 5 этапов.

С 18 по 22 января акция проводится в Центре безопасности, наркодиспансере, а также на базе опорных пунктов общественного правопорядка.

- С 25 по 29 января мероприятия пройдут в отделениях дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения. С 1 по 5 февраля участниками акции станут учащиеся и студенты ВУЗов и ССУзов. С 8 по 12 февраля акция пройдет на предприятиях и в организациях, - отметили в ГОЧС.

Финальный этап с 15 по 19 февраля будет проведен в местах с массовым пребыванием людей – на открытых площадках, в крупных торговых центрах, в детских развлекательных центрах. На протяжении акции профилактическая работа будет проходить и в онлайн-формате - фото и видео конкурсы, брифинги, викторины и т.д.