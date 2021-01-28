Республиканская акция «Безопасность в каждый дом» проходит в Бобруйске

В рамках Республиканской акции «Безопасность в каждый дом» на базе учреждения социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района города Бобруйска» прошло обучающее мероприятие. Встреча посетителей центра со спасателями состоялась в форме интерактивной игры «Поле чудес с МЧС». Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Евгений Товстик обозначил правила и загадал заветное слово, связанное с безопасностью. Крутив барабан, каждый участник мог назвать букву. Однако этим игра не ограничивалась – с участниками также обсуждали и вопросы безопасного поведения. Так, по ходу игры, вспомнили про детскую безопасность, безопасность в лесу, правила эксплуатации печей и электрооборудования. В итоге обсудили и «извещатель», который было необходимо отгадать. Евгений Товстик напомнил, что автономный пожарный извещатель (АПИ) важно устанавливать в жилые комнаты дома для своевременного обнаружения пожара – на потолке не ближе 10 см от стен или на стене на расстоянии 10-30 см ниже потолка и не ближе 50 см от углов. Не зря этот маленький прибор называют ангелом-спасителем, только в 2020 году в области благодаря АПИ спасено 26 человек, в том числе 13 детей.

Совет от МЧС. В процессе эксплуатации АПИ необходимо осуществлять его техническое обслуживание, которое заключается в очистке оптической системы извещателя при помощи фена в холодном режиме на максимальной мощности. Не разбирая извещатель, струю воздуха необходимо направить на защитную сетку оптического элемента. Периодичность чистки не реже одного раза в год и при каждой ложной сработке. Также необходимо регулярно менять элемент питанию – «крону». О том, что пришло время это делать, извещатель сообщит постоянной подачей короткого звукового сигнала.

Берегите себя! В случае пожара звоните 101 или 112.