Решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена большая подготовительная работа, в том числе в формате диалоговых площадок. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на открытии VI Всебелорусского народного собрания.

Глава государства отметил, что уже в шестой раз в суверенной истории страны обращаются напрямую к народу, чтобы вместе обсудить и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашей страны и общества.

"Сегодня здесь собрались делегаты со всех уголков Беларуси, представители самых разных профессий и социальных групп. За каждым стоят ваши избиратели - трудовые коллективы, общественные организации. Это миллионы людей, которые доверили вам быть их голосом в обсуждении и принятии глобальных решений в жизни нашей Беларуси. Решений, которые, как вы знаете, не будут для нас и для общества спонтанными и неожиданными", - сказал Президент. Он напомнил, что подготовка к проведению ВНС шла несколько месяцев, собирались мнения людей, самые острые и насущные вопросы, в регионах активно работали диалоговые площадки. "Мы ничего не скрывали, нам с вами есть что обсудить сегодня", - констатировал Александр Лукашенко.

В качестве первой темы для обсуждения Президент назвал ситуацию в экономике, достижения и возможные недостатки. "И главное - где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию", - отметил глава государства.

"Как нам в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше? Какие предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей с социальной поддержкой населения? - продолжил он. - Это основа нашей экономической модели, суть белорусского социального государства. А предложения, идеи могут быть разными. Необязательно только те, на которых акцентируем внимание мы, в руководстве страны и правительстве. У меня одно требование, и вы его хорошо знаете. Повторюсь: все должно быть открыто и реально, нам бояться некого".

Вторая важная тема для обсуждения на форуме, по словам Президента, - вопросы общественно-политического развития, роли граждан в политической жизни страны и возможность корректировки Основного закона.

"Еще одна тема - распределение властных полномочий, усиление роли местного управления и самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия решений к людям, обеспечить постоянную эффективную обратную связь между властью и населением. Это должно исходить из жизни и от наших людей. Никакой надуманности быть не должно, ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко о Беларуси, стабильности и суверенитете

Беларуси необходимо противостоять всем внешним вызовам и не допустить повторения волнений, которые прошли по странам постсоветского пространства ранее.

"Той спокойной жизни, нашему суверенитету и стабильности был брошен серьезный вызов. Выдержав его, мы должны хорошо понимать, какую беду предотвратили", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что стремление внешних сил повлиять на нас связано не только с персоной Лукашенко. "Цели ведь другие. Нас надо сломать. Мы неугодны, мы не должны были появиться на международной сцене. И нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать", - заключил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил неизменную роль Беларуси как донора стабильности.

"Несмотря ни на что, Европа остается нашим общим домом. Никуда от этого не денешься, мы центр Европы", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент заверил, что Беларусь остается стабильным, надежным партнером в сфере региональной безопасности, готовым активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах.

"Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку для переговоров по любым вопросам глобальной, региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями", - отметил Александр Лукашенко.