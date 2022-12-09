Решение о досрочном использовании семейного капитала принято в отношении почти 6,4 тысячи многодетных семей Моиглевщины
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120 927 депозитных счета «Семейный капитал» для многодетных семей открыто по состоянию на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. На досрочное распоряжение данными средствами подано более 65,2 тысячи заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 54 888, на получение медицинских услуг – 5 839, на получение образования – 4 511 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 4. Принято 62 939 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, в том числе 6 392 – в Могилевской области.
Напомним, семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился (усыновлен, удочерен) третий или последующий ребенок. С 1 января текущего года его размер составляет 25 995 рублей.
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