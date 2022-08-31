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РЕПОРТАЖ: День открытых дверей прошел в ДЮСШ №1. Рассказываем, в какую секцию можно отдать ребенка

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РЕПОРТАЖ: День открытых дверей прошел в ДЮСШ №1. Рассказываем, в какую секцию можно отдать ребенка

Современные родители чуть ли не с момента рождения своего ребенка начинают задумываться, в какую спортивную секцию его записать. Одни руководствуются тем, что у ребенка «не будет времени на глупости», другие ищут пользу для ума и организма, третьи хотят видеть в своем ребенке чемпиона.

И те и другие правы по-своему. Но определиться с выбором – задача не из легких. И, для того чтобы это было легче сделать 30 августа на базе специализированного учебно-спортивного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа №1 г. Бобруйска» прошел День открытых дверей.

Мероприятия началось со вступительного слова призера чемпионата Европы, чемпиона Мира, призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Республики Беларусь, директора учреждения Геннадия Олещука.

Добрый день! Рад видеть вас после трехмесячного отдыха загорелыми, красивыми. Девчонки и мальчишки, хочется пожелать вам успехов в этом новом учебном году. Уделите особое внимание учебе и поведению. Всегда будьте вместе со спортом, любите его, дружите с ним. Он вас всегда выручит и по жизни поможет. Здоровья, спортивных успехов и становитесь взрослее и самостоятельнее. Тренерам и спортсменам терпения, силы воли и удачи нам всем, – приветствовал Геннадий Витальевич.

Знакомство со спортивной школой началось с построения участников и тренировочной разминки спортсменов-учащихся.

Ребятам рассказали как выполнять те или иные  упражнения, затем они попробовали свои силы на практике: участвовали в спринтерском и барьерном бегах, эстафете 4х100м, прыжках в длину.

На площадках также прошли показательные выступления спортсменов-учащихся отделений настольного и большого тенниса.

Пришедшие дети и родители также наблюдали игровую тренировку отделения футбола для девушек.

В спортивной школе работают квалифицированные тренеры с высшим образованием, они внимательно относятся к своим ученикам и прививают им интерес и любовь к спорту. Об этом и много другом нам рассказал Валентин Астапенко, заместитель директора по основной деятельности СУСУ «ДСЮШ №1 г. Бобруйска».

Расскажите, пожалуйста, в какие спортивные секции у вас идет набор и со скольки лет?

– У нас пять отделений по видам спорта: легкая атлетика – обучение с 7 лет, настольный теннис – с 6 лет, на футбол набираем девочек от 7 лет, настольный теннис – обучение с 6 лет, фехтование – с 7 лет. К слову, большую часть по количественному составу у нас занимает легкоатлетическое отделение.

Что нужно родителям, чтобы отдать ребенка в спортивную секцию?

– Пообщаться с нами, прийти к нам, чтобы мы примерно определили его уровень физической подготовки. Обязательно необходима медицинская справка о состоянии здоровья установленного образца. В соответствии с которой ребенок может заниматься определенным видом спорта. Мы проводим тестирование по физической подготовке. У нас проходит спортивный отбор, если ребенок проходит приемные нормативы, то мы его зачисляем в спортивную школу уже с 1 октября.

Когда начинается спортивный отбор?

– С 1 сентября. В течение сентября отбираем и уже с 1 октября официально зачисляем. Если родителя приводят своего ребенка среди учебного года, если он по физической подготовке проходит, если у нас есть возможность, то мы зачисляем.

Сколько это стоит?

– Мы обучаем детей только на бюджетной основе – это бесплатно.

В каких соревнованиях участвуют спортсмены, в том числе начинающие?

– Ежегодно на базе детско-юношеской спортивной школы организовываются соревнования городского, областного и республиканского уровней, открытые турниры и первенства. Принимаем участие и на выездах.

Информация! Подробности по телефонам: 8(0225) 72-84-24; 8(0225) 72-84-78. Адрес: улица Октябрьская, 117.

О важной роли спорта в своей жизни рассказал тяжелоатлет Геннадий Олещук:

– Я в спорте с 5-летнего возраста. Сейчас мне 47 лет. Благодаря спорту я «встал на ноги» и сформировался как мужчина. У меня есть семья, квартира и машина благодаря спорту. Это в первую очередь здоровый образ жизни. Я хожу в спортзал 2-3 раза в неделю. Спорт живет во мне и всегда будет в моей жизни. Я прошел через руки многих тренеров. Каждый из них был в роли родителя – того же отца. И каждый в меня вложил дольку своего видения мира. Без спортивной тематики я себя уже не представляю. Для меня спорт – это жизнь. Это моя жизнь, – поделился он.

Мы также пообщались с одним из учеников спортивной школы. Арсений Лобас занимается легкой атлетикой уже на протяжении 7 лет. За это время он участвовал во многих соревнованиях различного масштаба и занимал призовые места.

– В восемь-девять лет меня привел папа. С самого начала мне понравилось. Кое-чего я уже достиг. Например, получил 2-ое и 3 место на первенстве республики, завоевывал 1 место на республиканской спартакиаде. Сейчас мне бы хотелось добиться еще больших успехов, – рассказал шестнадцатилетний бобруйчанин.

Виктор ЧАБАН, фото автора. P. S. Ниже полный фоторепортаж.

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