РЕПОРТАЖ: День открытых дверей прошел в ДЮСШ №1. Рассказываем, в какую секцию можно отдать ребенка

Современные родители чуть ли не с момента рождения своего ребенка начинают задумываться, в какую спортивную секцию его записать. Одни руководствуются тем, что у ребенка «не будет времени на глупости», другие ищут пользу для ума и организма, третьи хотят видеть в своем ребенке чемпиона.

И те и другие правы по-своему. Но определиться с выбором – задача не из легких. И, для того чтобы это было легче сделать 30 августа на базе специализированного учебно-спортивного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа №1 г. Бобруйска» прошел День открытых дверей.

Мероприятия началось со вступительного слова призера чемпионата Европы, чемпиона Мира, призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Республики Беларусь, директора учреждения Геннадия Олещука.

– Добрый день! Рад видеть вас после трехмесячного отдыха загорелыми, красивыми. Девчонки и мальчишки, хочется пожелать вам успехов в этом новом учебном году. Уделите особое внимание учебе и поведению. Всегда будьте вместе со спортом, любите его, дружите с ним. Он вас всегда выручит и по жизни поможет. Здоровья, спортивных успехов и становитесь взрослее и самостоятельнее. Тренерам и спортсменам терпения, силы воли и удачи нам всем, – приветствовал Геннадий Витальевич.

Знакомство со спортивной школой началось с построения участников и тренировочной разминки спортсменов-учащихся.

Ребятам рассказали как выполнять те или иные упражнения, затем они попробовали свои силы на практике: участвовали в спринтерском и барьерном бегах, эстафете 4х100м, прыжках в длину.

На площадках также прошли показательные выступления спортсменов-учащихся отделений настольного и большого тенниса.

Пришедшие дети и родители также наблюдали игровую тренировку отделения футбола для девушек.

В спортивной школе работают квалифицированные тренеры с высшим образованием, они внимательно относятся к своим ученикам и прививают им интерес и любовь к спорту. Об этом и много другом нам рассказал Валентин Астапенко, заместитель директора по основной деятельности СУСУ «ДСЮШ №1 г. Бобруйска».

Расскажите, пожалуйста, в какие спортивные секции у вас идет набор и со скольки лет?

– У нас пять отделений по видам спорта: легкая атлетика – обучение с 7 лет, настольный теннис – с 6 лет, на футбол набираем девочек от 7 лет, настольный теннис – обучение с 6 лет, фехтование – с 7 лет. К слову, большую часть по количественному составу у нас занимает легкоатлетическое отделение.

Что нужно родителям, чтобы отдать ребенка в спортивную секцию?

– Пообщаться с нами, прийти к нам, чтобы мы примерно определили его уровень физической подготовки. Обязательно необходима медицинская справка о состоянии здоровья установленного образца. В соответствии с которой ребенок может заниматься определенным видом спорта. Мы проводим тестирование по физической подготовке. У нас проходит спортивный отбор, если ребенок проходит приемные нормативы, то мы его зачисляем в спортивную школу уже с 1 октября.

Когда начинается спортивный отбор?

– С 1 сентября. В течение сентября отбираем и уже с 1 октября официально зачисляем. Если родителя приводят своего ребенка среди учебного года, если он по физической подготовке проходит, если у нас есть возможность, то мы зачисляем.

Сколько это стоит?

– Мы обучаем детей только на бюджетной основе – это бесплатно.

В каких соревнованиях участвуют спортсмены, в том числе начинающие?

– Ежегодно на базе детско-юношеской спортивной школы организовываются соревнования городского, областного и республиканского уровней, открытые турниры и первенства. Принимаем участие и на выездах.

Информация! Подробности по телефонам: 8(0225) 72-84-24; 8(0225) 72-84-78. Адрес: улица Октябрьская, 117.

О важной роли спорта в своей жизни рассказал тяжелоатлет Геннадий Олещук:

– Я в спорте с 5-летнего возраста. Сейчас мне 47 лет. Благодаря спорту я «встал на ноги» и сформировался как мужчина. У меня есть семья, квартира и машина благодаря спорту. Это в первую очередь здоровый образ жизни. Я хожу в спортзал 2-3 раза в неделю. Спорт живет во мне и всегда будет в моей жизни. Я прошел через руки многих тренеров. Каждый из них был в роли родителя – того же отца. И каждый в меня вложил дольку своего видения мира. Без спортивной тематики я себя уже не представляю. Для меня спорт – это жизнь. Это моя жизнь, – поделился он.

Мы также пообщались с одним из учеников спортивной школы. Арсений Лобас занимается легкой атлетикой уже на протяжении 7 лет. За это время он участвовал во многих соревнованиях различного масштаба и занимал призовые места.

– В восемь-девять лет меня привел папа. С самого начала мне понравилось. Кое-чего я уже достиг. Например, получил 2-ое и 3 место на первенстве республики, завоевывал 1 место на республиканской спартакиаде. Сейчас мне бы хотелось добиться еще больших успехов, – рассказал шестнадцатилетний бобруйчанин.

Виктор ЧАБАН, фото автора. P. S. Ниже полный фоторепортаж.