БРСМ Бобруйска провел спортивно-интеллектуальный праздник к 20-летию общественного объединения

Спортивно-интеллектуальный праздник, приуроченный к 20-летию Белорусского республиканского союза молодежи, 10 сентября организовал Бобруйский городской комитет БРСМ. Он прошел на базе парка активного отдыха «Орленок».

Участниками праздника стал актив союзной молодежи города. В спортивных состязаниях с элементами интеллектуальных игр соревновались 2 команды – «Первые» и «Победа».

При прохождении квеста молодежь испытывала не только интерес и радость, но и получила заряд бодрости и прилив адреналина.

В числе многих испытаний были бампербол, перетягивание каната, игра «Крокодил».

Проявив сильный командный дух, сплоченность и упорство, слаженную и четкую организованность, выносливость, команда «Победа» завоевала первое место.

Каждый желающий смог познать свои силу и ловкость, получить массу положительных эмоций и приятных, запоминающихся впечатлений, проходя разные уровни веревочного городка или взбираясь по скалодрому.

Участники мероприятий надолго запомнили эти приятные моменты и поделились мыслями, эмоциями и впечатлениями.

– Понравилось все! Особенно лазертаг и, естественно, сама встреча с людьми, которые мыслят, как я. Эмоции переполняли, это непередаваемо! Для меня Белорусский республиканский союз молодежи – друг уже на протяжении 18 лет. Это часть меня! – отметила Наталия Анищенко, секретарь первичной организации БРСМ УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер».

– Я благодарна городскому комитету за этот праздник. Такие мероприятия – отличная возможность для знакомства с новыми людьми и обмена опытом. В спортивных состязаниях было интересно испытать себя. Эмоциональный диапазон был огромен: страх на высоте, азарт командной игры и очень, очень много улыбок, – сказала Ульяна Рудакова, секретарь первичной организации БРСМ ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов». – Мы с активом очень сплотились и отлично провели время. Для меня БРСМ – не просто общественное объединение. Это место, где можно найти поддержку. Здесь всегда выслушают и помогут. Думаю, поэтому организация уже 20 лет существует, и надеюсь, нас ждет еще много нового и интересного.

– Понравилось, конечно, все! Атмосфера была очень душевная. Чувствовала себя как дома. Эмоции переполняют, невозможно передать словами! БРСМ – это семья. Любящая, понимающая, которая не подведет и всегда поможет, – считает Мария Кемцева, инженер Коммунального производственного унитарного предприятия «Теплоэнергетика г. Бобруйск».

– Несомненно, встреча с друзьями – это всегда яркое и запоминающееся событие. Природа, свежий воздух, общение в неформальной обстановке, спортивные соревнования – все это еще больше сплачивает молодежь и заряжает на активную работу. Для меня БРСМ – это жизнь! И чтобы понять, насколько она яркая и интересная, ее нужно прожить, – сказала Ирина Журавлева, главный специалист Ленинского районного комитета БРСМ.

Не менее захватывающим оказался и лазертаг. В нем две команды противостояли друг другу, из раунда в раунд отвоевывая победу у соперников.

Фото: БРСМ.

Плодотворный труд и творческая инициативность были отмечены дипломами, почетными грамотами и благодарностями. Их вручила Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», за плодотворную работу в системе реализации государственной молодежной политики Республики Беларусь, значительный вклад в организацию и проведение проектов и программ ОО «БРСМ».

– По итогам всех испытаний на самом деле победила дружба. И этот день запомнится участникам как очень теплая встреча друзей, единомышленников, товарищей и просто людей, преданных одному делу и связанных большой любовью к организации, – уверена Александра Зорина.

Виктор ЧАБАН, фото автора.