Репетиционный централизованный экзамен. Когда будут известны результаты?

В субботу состоится генеральная репетиция испытания — чтобы отточить механизм проведения от а до я. Проверят свои знания в новом формате все 11‑классники Беларуси, это около 53 тысяч человек.

Со стороны педагогической общественности в репетиции задействуют около 8 тысяч человек. В основном это те учителя, которые будут работать и на самом ЦЭ. Полезный опыт! Ученики тоже не уйдут без ценной информации, считает директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. Задания и сам тест будут максимально приближены к будущим испытаниям.

Выполненные тесты поступят в РИКЗ. Их будет проверять компьютер. Результаты появятся спустя 2 — 3 недели. Успокоим: оценка за репетицию централизованного экзамена ни на что не повлияет. Учителя не будут ее выставлять в журнал. А школьнику она поможет определить уровень своей подготовки по предмету.

по материалам СБ