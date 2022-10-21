Репетиционные централизованные экзамены пройдут во всех областях Беларуси на следующей неделе

Репетиционные централизованные экзамены на следующей неделе пройдут во всех областях Беларуси. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец во время встречи с педагогами гимназии-интерната Мяделя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сделали срез мнений. Система образования к проведению централизованного экзамена готова. В настоящее время во всех областях планируется провести репетиционные централизованные экзамены. Мы должны увидеть, какое количество каких предметов будущие абитуриенты будут выбирать для сдачи ЦЭ. Кроме того, мы обещали поменять структуру заданий, Министерством образования это сделано. Часть А уменьшена до 25%, часть Б увеличена до 75% по разбалловке. Сложность ЦЭ тоже изменена, сейчас это базовый уровень. Первые результаты по РТ показали, что баллы выросли. Это хорошо. Сейчас мы проведем анализ с точки зрения корреляции их с выпускными школьными оценками. И наша задача заключается в том, чтобы каждый ребенок на централизованном экзамене получил оценку, близкую к годовой оценке по предмету в школе", - рассказал Андрей Иванец.

Говоря об олимпиадном движении, министр образования проинформировал, что ведомством проводится работа по проведению университетских олимпиад, победители которых смогут без экзаменов поступать в региональные вузы. "Таким образом, до 15% бюджетных мест региональных вузов смогут заполнить олимпиадники. Кроме того, по собеседованию смогут поступить в университеты выпускники Национального детского технопарка, получившие рекомендации наблюдательного совета. Учащиеся НДТ проходят многоступенчатый отбор, который позволяет привлечь одаренных и мотивированных школьников. Во время обучения они выполняют научную работу или проект, который необходимо защитить перед комиссией. Таким образом, мы сможем привлечь в наши вузы одаренную молодежь", - отметил он.

В разговоре с педобщественностью Андрей Иванец подчеркнул, что целевой набор в вузы нужно расширять, так как это хорошая форма подготовки специалистов. "В этом году целевики будут поступать в наши вузы по отдельному конкурсу, их зачисление будет проведено до 10 июня. То есть сначала мы зачислим целевиков, а потом будем проводить набор на бюджет и на платную форму обучения", - проинформировал Андрей Иванец.

Он добавил, что пока не все заказчики кадров осознали значимость этой формы подготовки кадров. И эту работу надо начинать со школьной скамьи.

"Кстати, на педагогические и медицинские специальности уже в этом году 40-50% бюджетных мест по конкурсу в вузах набрали целевики", - заключил глава образовательного ведомства.

Андрей Иванец сегодня провел выездной прием граждан на базе Мядельского райисполкома. Также он посетил учреждения образования района, социально-педагогический центр, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в которых ознакомился с коррекционной деятельностью, условиями социальной реабилитации, организацией надомного обучения. Участники встречи с педагогической общественностью обсуждали проведение централизованного экзамена, совершенствование воспитательной и идеологической работы и многое другое.