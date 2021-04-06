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Ремонтные работы: дорожное движение по ул. Орджоникидзе будет временно ограничено

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Ремонтные работы: дорожное движение по ул. Орджоникидзе будет временно ограничено
В связи с проведение работ по реконструкции тепловой сети по ул. Орджоникидзе (от ул. Гоголя до ул. Шевченко) движение транспорта будет ограничено  с 7 апреля по 30 сентября 2021 года.
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