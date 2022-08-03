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Ремонт дорог. Акцент на «периферию»

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Ремонт дорог. Акцент на «периферию»

Дорожная техника постепенно «отползает» во дворы с главных магистралей Бобруйска. Масштабный апргейд Минской близится к финалу. Работники торопятся до 15 августа привести в порядок тротуары. Так, со стороны третьей ­поликлиники идет укладка плитки, которая заменила устаревший слой асфальтобетона. По плану мощеная тропа должна дотянуться до пересечения с проспектом Георгиевским. К слову, на проспекте тоже обновили небольшой участок дороги, срезав предыдущий слой.

Сотрудники БТС по плану завершают свои «раскопки». Совсем скоро для пешеходов и водителей станет доступна улица Спартаковская – 2 августа там укладывали асфальт базовым слоем. Рабочие обещали еще один. На Октябрьской, напротив, раскопки и ремонт в ­разгаре.

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