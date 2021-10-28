Ремесленники Бобруйска: от выставок-ярмарок до мастер-классов

Ремесленники Бобруйска развивают сегодня около 30 направлений декоративно-­прикладного искусства и народных ремесел. Во Дворце искусств образован «Банк данных мастеров и ремесленников», куда записаны 260 человек, 21 – члены Белорусского союза мастеров народного творчества. На базе Дворца создан Народный клуб любителей декоративно-прикладного искусства «Натхненне», в котором 55 бобруйских мастеров. Народные умельцы клуба – самые активные участники городских, областных и республиканских выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий. Для популяризации своего творчества ремесленники города регулярно проводят мастер-классы в детской библиотеке им. Гайдара и в санатории «Шинник».

Как сейчас работают с ремесленниками Бобруйска, какие задачи решены и какие планы наметились в этом направлении, узнали у директора Дворца искусств Татьяны Зайцевой и заведующего отделом художественного творчества Ирины Цыганковой.

Куда поехать?

Татьяна Зайцева: – Чтобы ремесленники могли не только популяризировать, но и реализовать изделия, проводятся различные выставки-ярмарки. Мы создали группы в мессенджерах и социальных сетях, чтобы информацию о проводимых в нашем городе и по всей Беларуси мероприятиях знали все бобруйские ремесленники и могли в них принять участие. За период с августа по октябрь в нашей новой группе в социальной сети «ВКонтакте» разместили 12 объявлений о предстоящих культурных мероприятиях, приглашали мастеров для участия в них и устно по телефону. Заранее оповещаем и собираем информацию, кто желает посетить данное мероприятие. Составляем списки желающих, кто выезжает на ярмарки, выставки, фестивали за пределы города, чтобы не были обделены вниманием, чтобы их встречали и предоставили места.

Мы получили немало положительных отзывов о том, что собираем и аккумулируем всю информацию, поступающую из различных источников, и стараемся в нашу группу в социальных сетях выставлять эти все афиши. Многие ремесленники интересуются, но их участие зависит от разных условий, в том числе и погодных. Например, может записаться достаточное количество человек, но, как правило, если погодные условия неблагоприятные, отказываются. Изделия, которые выполняются руками, нужно беречь, а без защиты от дождя не поторгуешь.

Ирина Цыганкова: – Ремесленники – люди активные, но, как показывает практика, у них еще есть основное мес­то работы, поэтому они не всегда могут найти время для участия в выставках-ярмарках. Август выдался насыщенным на различные мероприятия. Положительно отзывались наши ремесленники (более 12 человек) о выставке-ярмарке «Скоро в школу», что проходила в рамках «Школьного базара» на улице Социалистической. 7 мастеров приняли участие в выставке-­продаже в рамках VIII регионального праздника-конкурса «Спас – усяму час» в Славгороде. Посетили выставку-­ярмарку в рамках Дня города Солигорска. В начале сентября ремесленники презентовали творчество в Молодежном парке на выставке-­ярмарке «Мастерство рук и сердца» в рамках городского детского праздника «В нашем доме рады всем». 10 народных умельцев участвовали недавно и в фестивале «Глушанский хуторок», который подарил много позитивных эмоций. В начале октября отдел худо­жественного творчества наладил сотрудничество на базе прихода храма Сретения Господня по проведению мастер-классов декоративно-прикладного искусства для детей. Я назвала для примера лишь некоторые из многочисленных мероприятий, в которых участвуют бобруйские ремесленники. Кстати, все фотоотчеты о праздниках с их участием, о проведенных мастер-классах выкладываем в нашу группу в соцсети. Что наиболее часто можно увидеть на выставках-ярмарках? Канзаши (бантики), вязаную и мягкую игрушку, резьбу по дереву, керамику, изделия мыловарения, свечи… Направлений много. Всегда рады представлять творчество наших мастеров.

Где продать?

Татьяна Зайцева: – Мы изучаем спрос ремесленников на мероприятия. В августе, к примеру, совместно с отделом культуры были проработаны площадки возле Дворца искусств, где в выходные дни предлагалось оформить выставки-­продажи специально для реализации ремесленной продукции. В группе был проведен опрос о возможном участии. По итогам 3-5 человек соглашались, а большинство отметило, что эта территория будет актуальна только во время проведения культурно-массовых мероприятий. В рамках осенних сезонных ярмарок, которые сейчас проходят на ул. Горького, мы подали списки желающих участвовать, проработали с управлением торговли вопрос о выделении мест, и уже в эти выходные ремесленники представляли там свои творческие работы.

Хочу отметить: все ярмарки, которые организуют в городе, бесплатные для наших ремесленников. согласно решению горисполкома, проработан вопрос о возможности на постоянной основе выставлять ремесленную продукцию на территории городского парка культуры и отдыха. Места расположены недалеко от сцены на открытой площадке с усовершенствованным покрытием, цены рассчитаны весьма доступные (можно сказать, символические) исходя из базовой арендной величины. За один день или месяц заплатить, решает сам ремесленник. Хотите – торгуйте два дня, хотите – неделю, хотите – берите абонемент на весь месяц. Еще места для реализации ремесленной продукции есть в выставочном зале. Мы стараемся приобщить мастеров к культуре и к эстетичной, красивой подаче их изделий, тогда и покупатели потянутся.

Ирина Цыганкова: – Планируем в дальнейшем приглашать мастеров народного клуба «Натхненне» и ремесленников на новогодние и рождественские выставки-­ярмарки, привлекать к учас­тию в конкурсах декоративно-прикладного искусства.

Татьяна Зайцева: – Сегодня мало сделать, надо еще уметь презентовать изделия. Вязаные салфетки-паутинки совершенно по-другому заиграют, если их не просто положить, а разместить красиво на стенде. Нашим ремесленникам надо быть немного раскрепощеннее и научиться рассказывать о своей продукции, общаться с покупателями. Нужно самому быть в тренде. Да, сегодня могут вязать тысячи людей, но можно связать такую вещь, которая уникальна только в Бобруйске. И нам бы хотелось, чтобы наши ремесленники показали именно наш брэнд Бобруйска, с колоритом, что-то новое.

Сотрудничество

Татьяна Зайцева: – Мы открыты для сотрудничества. Я считаю, что ремесленникам мы стараемся создать все условия для работы. Идем им навстречу, слышим их вопросы и стремимся найти пути решения. Сами иногда инициируем то или иное мероприятие, смотрим отклик. Ищем новые подходы. К слову, сейчас обсуждаются и вносятся изменения и дополнения в Кодекс о культуре. В новой редакции документа много внимания уделят ряду вопросов, касающихся именно ремесленной деятельности. Но, конечно, хотелось бы и активности со стороны ремесленников, их предложений и отзывов: что было бы интересно, а что нет.