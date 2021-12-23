Ремесленникам напоминают об уплате ежегодного сбора

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает физическим лицам-ремесленникам, планирующим продолжить осуществление ремесленной деятельности в 2022 году, о необходимости в срок не позднее 28 декабря 2021 года уплатить за 2022 год сбор за осуществление ремесленной деятельности (далее – сбор) в сумме 58 белорусских рублей (две базовых величины).

Произвести уплату сбора можно как в безналичном порядке (в том числе через платежную систему ЕРИП), так и через кассу банка или оператора почтовой связи путем внесения наличных денежных средств.

Тем физическим лицам-ремесленникам, кто не планирует продолжать ремесленную деятельность в 2022 году, напоминаем, что с 1 января 2021 года изменен порядок прекращения ремесленной деятельности.

Так, при прекращении ремесленной деятельности физические лица обязаны представить в налоговый орган письменное уведомление о прекращении деятельности или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме . При этом, физическое лицо признается прекратившим ремесленную деятельность с даты получения налоговым органом уведомления о прекращении ремесленной деятельности .