Ремесленникам напоминают об уплате ежегодного сбора

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает физическим лицам-ремесленникам, планирующим продолжить осуществление ремесленной деятельности в 2022 году, о необходимости в срок не позднее 28 декабря 2021 года уплатить за 2022 год сбор за осуществление ремесленной деятельности (далее – сбор) в сумме 58 белорусских рублей (две базовых величины).
Произвести уплату сбора можно как в безналичном порядке (в том числе через платежную систему ЕРИП), так и через кассу банка или оператора почтовой связи путем внесения наличных денежных средств.
Тем физическим лицам-ремесленникам, кто не планирует продолжать ремесленную деятельность в 2022 году, напоминаем, что с 1 января 2021 года изменен порядок прекращения ремесленной деятельности.
Так, при прекращении ремесленной деятельности физические лица обязаны представить в налоговый орган письменное уведомление о прекращении деятельности или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме. При этом, физическое лицо признается прекратившим ремесленную деятельность с даты получения налоговым органом уведомления о прекращении ремесленной деятельности.
Учитывая изложенное, тем физическим лицам-ремесленникам, которые в текущем году осуществляют ремесленную деятельность, но не планируют продолжить ее осуществление в 2022 году, уже сейчас необходимо позаботиться о представлении в налоговый орган уведомления о прекращении деятельности. Если до окончания текущего года уведомление о прекращении ремесленной деятельности от таких физических лиц не поступит в налоговый орган, то эти физические лица будут признаваться в 2022 году ремесленниками и им в установленном порядке будет исчислен сбор в размере 58 белорусских рублей.