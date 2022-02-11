Рекордные 8611 случаев COVID-19 за сутки зарегистрированы в Беларуси 11 февраля
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По состоянию на 11 февраля в Беларуси зарегистрированы рекордные 8611 случаев коронавируса за сутки.
Как сообщает Минздрав, за все время пандемии зарегистрированы 814 262 человека с положительным тестом на ковид, выздоровели 800 239 пациентов (1444 за сутки).
Жертвами коронавируса стали 6221 человек, из них 17 скончались за последние сутки.
В лабораториях страны за все время было проведено более 12 млн тестов. Полный курс вакцинации прошли почти 4,7 млн человек и еще более 700 тыс. человек ожидают вторую дозу вакцины.
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