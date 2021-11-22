Реконструкция моста через Березину начнется в текущем году в Бобруйске

В рамках реализации Государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021 – 2025 годы в Бобруйске в 2021 году начинается реализация инвестиционного проекта «Мост через р. Березина на км 230,961 автомобильной дороги Р-43 граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85)», сообщает Mogilevnews предприятие «Могилевавтодор».

Проект реконструкции мостового сооружения уже готов, его протяженность составит 503,6 м.п. Заказчиком строительства является РУП «Минскавтодор-Центр». Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2024 году.

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