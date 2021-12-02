Рекомендации в Рождественский пост

Пост предваряет собою праздник Рождества Христова и длится 40 дней.

Начало: 28 ноября.

Окончание: 6 января (Рождественский сочельник).

Народное белорусское название: Піліпаўка.

Не положено есть: для мирян во все дни поста - ничего мясного, молочного и яиц.

Что можно есть: рыбу, сухофрукты, хлеб, каши, фрукты, овощи, немного вина.

Не рекомендуется: посещать увеселительные заведения, рассказывать анекдоты, заниматься пустой болтовней.

Рекомендуется: молиться, посещать храмы и другие святые места, читать духовную литературу; совершать добрые дела, давать милостыню, бескорыстно помогать людям; ограничить потребление спиртных напитков, курение; меньше злиться, ссориться, раздражаться, ругаться. Также в этот период нельзя играть свадьбу - запрещено венчание, однако крещение детей проводится независимо от поста.

Основные церковные праздники во время Рождественского поста:

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

19 декабря - день святителя Николая Чудотворца.