Рекомендации МЧС для населения при грозе

Информация! Гроза – сложный атмосферный процесс, вызванный образованием кучево-дождевых облаков, связанный с возникновением электрических разрядов (молний) между облаками, облаками и поверхностью земли, сопровождающийся громом, шквалистым усилением ветра, ливнем, градом.

Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.

Если вы в доме, то:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы на открытой местности:

Помните, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Большое дерево, одинокий человек в поле и есть эта высокая точка.

Поэтому:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать;

если вы едете на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение, - покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к. электричество притягивает молнию;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния: