Рекомендации МЧС для населения при грозе

Информация! Гроза – сложный атмосферный процесс, вызванный образованием кучево-дождевых облаков, связанный с возникновением электрических разрядов (молний) между облаками, облаками и поверхностью земли, сопровождающийся громом, шквалистым усилением ветра, ливнем, градом.
Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.
Если вы в доме, то:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы на открытой местности:
- Помните, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Большое дерево, одинокий человек в поле и есть эта высокая точка.
Поэтому:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать;
- если вы едете на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение, - покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
- во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к. электричество притягивает молнию;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если ударила молния:
- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.