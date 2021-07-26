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Профилактика

Рекомендации МЧС для населения при грозе

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Рекомендации МЧС для населения при грозе
Информация! Гроза – сложный атмосферный процесс, вызванный образованием кучево-дождевых облаков, связанный с возникновением электрических разрядов (молний) между облаками, облаками и поверхностью земли, сопровождающийся громом, шквалистым усилением ветра, ливнем, градом.

Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.

Если вы в доме, то:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы на открытой местности:

  • Помните, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Большое дерево, одинокий человек в поле и есть эта высокая точка.

Поэтому:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;
  • во время грозы не следует бегать;
  • если вы едете на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение, - покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
  • во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к. электричество притягивает молнию;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:

  • прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
  • если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
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