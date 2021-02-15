Рекомендации ГАИ в связи с непогодой

Госавтоинспекция просит автолюбителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. В свою очередь пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что не следует оставлять свои транспортные средства на проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники. В противном случае они будут переставлены или отбуксированы эвакуаторами на охраняемые стоянки.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГАИ рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Будьте предельно внимательны при управлении транспортным средством! Проявляйте максимальную осторожность!