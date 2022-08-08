Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

Рейд на железной дороге провели правоохранители Бобруйска

17 0

Рейд на железной дороге провели правоохранители Бобруйска

Рейд на железной дороге провели правоохранители Бобруйска.

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик, отделение охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома совместно с Госавтоинспекцией провели рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений.

За 7 месяцев зафиксировано три факта травмирования граждан железнодорожным подвижным составом, два из них смертельное.

- До настоящего времени актуальными остаются происшествия, связанные с травмированием граждан железнодорожным подвижным составом, в результате осуществления прохода через железнодорожные пути по пешеходному переходу, в непосредственной близости перед приближающимся поездом. С начала года к административной ответственности за проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения было привлечено 59 граждан, а также было привлечено к административной ответственности 19 водителей нарушивших Правила дорожного движения при проезде железнодорожного переезда, - отметила Александра Адотик.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »