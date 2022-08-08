Рейд на железной дороге провели правоохранители Бобруйска.

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик, отделение охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома совместно с Госавтоинспекцией провели рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений.

За 7 месяцев зафиксировано три факта травмирования граждан железнодорожным подвижным составом, два из них смертельное.

- До настоящего времени актуальными остаются происшествия, связанные с травмированием граждан железнодорожным подвижным составом, в результате осуществления прохода через железнодорожные пути по пешеходному переходу, в непосредственной близости перед приближающимся поездом. С начала года к административной ответственности за проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения было привлечено 59 граждан, а также было привлечено к административной ответственности 19 водителей нарушивших Правила дорожного движения при проезде железнодорожного переезда, - отметила Александра Адотик.