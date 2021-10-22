Сотрудники МЧС вышли в рейд, чтобы предупредить пожары в жилищах бобруйчан
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Фотографии: Александр Анташевич
Фото Александра АНТАШЕВИЧА
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