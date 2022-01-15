Рейд «лёд» или безопасная рыбалка. Бобруйск

Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС совместно с ОСВОД проводят рейдовые мероприятия по водоемам. Любителям зимней рыбалки спасатели напоминают правила безопасности при нахождении на льду, а также предупреждают о последствиях.

Рыбакам на заметку!

Не ходите на зимнюю рыбалку в одиночку. Предупредите кого-нибудь о том, что вы отправляетесь на рыбалку. В целях безопасности необходимо лунки сверлить на расстоянии не менее 5–6 метров друг от друга, чтобы не допускать больших нагрузок на лед. Для усиления опоры рядом с лункой надо класть принесенную доску.

Следует помнить, что тонкий лед находится у берегов водоемов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы теплых и канализационных стоков.

На лед можно выходить, если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, а толщина его не менее 7 сантиметров. Желтый или матовый лед ненадежен. Если есть проложенная тропа, лучше идти по ней. Будьте осторожны на крутом и скользком берегу, чтобы не скатиться на лед, который может быть тонким и проломиться.

Категорически запрещается испытывать прочность льда ударом ноги по льду. Это надо делать с помощью палки или пешни. Двигаться следует по своим же следам, но, не торопясь, стараясь идти, не отрывая ступни ото льда (скользящим шагом).

При движении по льду группой следует идти друг за другом на расстоянии 5-6 метров, внимательно следя за идущим впереди, чтобы вовремя оказать ему помощь.

Пересекая замерзший водоем на лыжах, необходимо принять меры предосторожности, в частности, рекомендуется расстегнуть крепления, чтобы можно было быстро от них освободиться, петли на лыжных палках на руки не наматывать.

Помните, что вы в ответе за детей, которые с вами. Не допускайте, чтобы они самостоятельно находились у водоемов. Берегите себя! Телефон МЧС 112.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС