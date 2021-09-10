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Профилактика

Рейд ГАИ пройдет на аварийно-опасных участках автодороги М-5

mogilevnews 73 0

Рейд ГАИ пройдет на аварийно-опасных участках автодороги М-5

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, с 16.00 10 сентября до 12.00 13 сентября сотрудники ГАИ проведут рейдовые мероприятия по отработке аварийно-опасных участков автодороги М-5 Минск – Гомель.

- Особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП с тяжкими последствиями: управление транспортом нетрезвыми или бесправными водителями, нарушения правил обгона и перевозки пассажиров и других, - отметили в УГАИ УВД облисполкома.

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