Рейд безопасности прошел по бобруйским улочкам

В октябре работники МЧС участвовали в проведении профилактических мероприятий на территории города и совместно с другими службами в акции «За безопасность вместе!».

После обеда в прошедшую пятницу мы отправились с инспектором сектора надзора и профилактики Бобруйского ГРО ЧС Артуром Круповичем в рейд по жилому сектору Ленинского района. На улицах Московской и Энгельса расположены как многоэтажные, так и частные дома. В списке представителя МЧС более 20 адресов. На особом контроле домовладения одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов. Во время рейда Артур Иванович обращает внимание жильцов на соблюдение правил пожарной безопасности, недопустимость курения в местах для сна, хранение легковоспламеняющихся жидкостей, установку автономных пожарных извещателей, печное отопление.

Сразу направляемся в девятиэтажку, в которой сразу несколько нужных квартир из списка. К сожалению, не всегда хозяев застаем дома. Значит, инспектору придется вернуться к ним позже.

Пенсионер Николай Филиппович внимательно выслушивает рекомендации работника МЧС, одна из которых – установить АПИ.

– Прибор реагирует на возникшее задымление, подавая мощный звуковой сигнал. Особенно это актуально ночью, когда человек спит и не чувствует запаха дыма, – говорит Артур Крупович.

– Извещатели устанавливают в жилых комнатах на потолок либо на стену (на расстоянии от 10 до 30 см от потолка). На кухне АПИ не нужен: когда готовите, что-то подгорело на сковороде, извещатель может сработать, что нервирует людей.

Установка извещателя проста и занимает всего несколько минут. АПИ каждый день спасают жизни. Общаясь с жильцами, инспектор напоминал: «Уходя из дома, не забывайте отключать электроприборы от розетки, кроме холодильника», «Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем, как правило, при курении в нетрезвом состоянии. Не бросайте окурки на пол и не курите в постели».

Дальше идем в частный сектор. Визуальный осмотр печей, вопросы хозяевам, рекомендации спасателя. Здесь самый актуальный совет: «Не перекаливайте печь. Безопаснее протапливать дважды в сутки. Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист. Топящуюся печь не оставляйте без присмотра». В доме Сергея Ивановича пользуются для отопления газовым котлом. На кухне установлен газовый извещатель. А вот пожарные извещатели, реагирующие на дым, как выяснилось, имеются в наличии, но хозяин объяснил: «АПИ сняли сейчас, потому что сели батарейки. Зайду сегодня в магазин и куплю новые».

– Курите в постели? – поинтересовался Артур Крупович.

– Да Вы что! – искренне возмутился мужчина. – Курю на улице, а окурки выбрасываю в пепельницу.

– Траву выжигаете? – Нет. – Храните дома ЛВЖ? – Тоже нет. Оставив хозяину памятку по пожарной безопасности и пожелав «Берегите себя и своих близких!», инспектор отправляется в следующий дом. Рейд по жилому сектору и профилактическая работа продолжаются.

Маргарита Бушуева. Фото Анастасии Кастрицы