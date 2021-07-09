Регистрация на ЦТ-2021 в резервные дни завершается сегодня

Сегодня, 9 июля, завершается регистрация на ЦТ-2021 в резервные дни. В каждой области определен пункт регистрации. На их же базе и будет проходить тестирование. В Могилевской области это Белорусско-Российский университет.

Напомним, к сдаче в резервные дни допускаются абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли его пройти. При себе нужно иметь паспорт, пропуск и документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия.

Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Начало ЦТ в 11.00.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля (пятница).

А тем, кто будет сдавать в резервные дни - с 23 июля (пятница).