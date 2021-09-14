Региональный фестиваль «Глушанский хуторок» пройдет 2 октября

Региональный фестиваль народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок» пройдет 2 октября в Бобруйском районе – в поселке Глуша. Об этом сообщили в Могилевском областном центре народного творчества.

Традиционный фестиваль в очередной раз соберет своих участников и гостей на большой поляне у деревянной мельницы. В программе - гала-концерт победителей районного конкурса белорусской песни «Люблю цябе, Белая Русь», конкурс на лучшую театрализованную презентацию обрядов «Вяртанне да вытокаў», культурно-развлекательный конкурс «Хозяйка Глушанского хуторка-2021», ярмарка-продажа изделий мастеров и другие развлекательные мероприятия.

Также в течение дня в рамках фестиваля будут работать различные тематические площадки: «Вяртанне да вытокаў», «Ганчарны двор», «Юныя таленты», «Бабруйшчына таленавітая» и другие.

Начало в 11.00.