Региональная конференция по реализации Стратегии устойчивого развития прошла в Бобруйске

Региональная конференция «Опыт и подходы для дальнейшей локализации Целей устойчивого развития на местном уровне» прошла 25 ноября в Бобруйске. Программа мероприятия стартовала на ОАО «Белшина», где представителей регионов Могилевской области познакомили с историей градообразующего предприятия, с современными тенденциями и производственным процессом на заводе СКГШ.

Открытие конференции состоялось на базе гостиницы «Турист». С приветственным словом к участникам обратилась по онлайн-связи исполнительный директор Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам. Предложения для разработчиков Стратегии устойчивого развития (СУР) для регионов и аспекты, на которые важно обратить внимание, озвучил онлайн научный консультант ЛАГ-21 из Германии Мориц Шмидт. В ходе работы конференции с докладами-презентациями об идеях, концепциях и направлениях в разработке и реализации Стратегии устойчивого развития выступили представители Бобруйска, Кличевского, Славгородского, Краснопольского и Мстиславского районов.

– В Могилевской области в настоящий момент реализуется первый этап Стратегии устойчивого развития до 2035 года. Мы четко определились в области, что такое Цели устойчивого развития, как мы видим на территории нашего региона их реализацию. Первый этап связан с максимальным вовлечением всех заинтересованных в эту работу. 8 районов в течение года уже работают над своими проектами СУР, а это результат кропотливого труда десятков и сотен людей. И, конечно, мы находимся в Бобруйске неслучайно. Могилевская область первая среди всех областей республики разработала Стратегию, а Бобруйск первый среди крупных городов нашей страны находится в процессе разработки своей Стратегии, – отметил Павел Мариненко, заместитель председателя комитета экономики Могилевского областного исполнительного комитета. – Бобруйск очень активно приступил к этой работе, очень многое сделано. Концепция в вашем городе учитывает абсолютно все элементы, которые должны быть. Поэтому наше пребывание в Бобруйске – это знак повышенного внимания к тому, что происходит сегодня в городе. И, может быть, какие-то элементы этой работы можно взять на вооружение, чтобы впоследствии передать остальным территориям, районам Могилевской области.

В ходе конференции два бобруйских предприятия – ОАО «Эковер ПРО» и ЧП «СпецЭкоКлининг» – подписали Декларации о присоединении к достижению Целей устойчивого развития.

Вторая часть мероприятия была посвящена работе в тематических группах. Каждый из присутствующих мог высказать свою точку зрения по нюансам в проектах районов. Таким образом, организаторы планируют учесть мнение всех участников в дальнейшей разработке Стратегии устойчивого развития регионов.

Автор: Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича