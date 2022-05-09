Редакции были переданы рукописные воспоминания одного из бойцов 766-го стрелкового полка 217-й дивизии

День Победы. Это повод снова и снова порадоваться мирному небу, вспомнить о тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны, сказать им спасибо за счастливое будущее, которое подарили нам, своим внукам и правнукам.

Недавно в редакцию обратился Алексей Палицын, внук Героя Советского Союза Николая Массонова. Под командованием полковника Массонова 217-я Унечская Краснознаменная стрелковая дивизия в июне 1944 года в составе 1-го Белорусского фронта освобождала Бобруйск. Алексей Палицын передал рукописные воспоминания одного из бойцов 766-го стрелкового полка 217-й дивизии Николая Ивановича Базарова, написанные 2 июля 1985 года. В преддверии праздника 9 Мая на страницах нашей газеты приведем некоторые эпизоды из воспоминаний участника тех военных событий, когда советские воины освобождали один за другим населенные пункты от врага и приближали долгожданную Победу.

***

«В 766-й полк прибыл я из госпиталя после второго ранения в звании старшего сержанта и назначен был командиром отделения 10 апреля 1942 года, а 20 апреля на пост командира прибыл майор Массонов. Он очень много хорошего сделал для полка, проявил себя смелым, волевым командиром. Бойцы уважали строгого, решительного и справедливого командира. В январе 1943 года майор Массонов был выдвинут на должность командира нашей 217-й стрелковой дивизии. Будучи уже комдивом, он часто бывал в расположении нашего полка, вникал в жизнь воинской части, беседовал с бойцами и офицерами. Он как бы шефствовал над нашим 766-м полком».

***

«12 июля 1943 года участвовали в наступательной операции, которая известна под названием Курская дуга. Рано утром мы находились в своих траншеях, ожидали атаки. Мы очень волновались. Зубы дрожали, как в ознобе, от волнения. Шла наша мощная артиллерийская подготовка. Из траншеи было видно, как наши орудия прямой наводкой разрушали стены из бревен немецких укреп­лений. Они должны были проделать пехоте проходы в возведенных немцами укреплениях. Нам было хорошо видно, как взлетали в воздух обломки бревен и падали вниз. Было точно, как сейчас часто показывают в кино. Мы сидели в траншее на переднем крае, смотрели и ждали, когда кончится артподготовка и когда нам дадут сигнал к атаке. Такие минуты, пожалуй, самые волнующие. Вот в это самое время в нашу траншею в десяти метрах от меня спрыгнул комдив Массонов. За ним его адъютант с автоматом на груди. Полковник Массонов был в зеленой фуражке, гимнастерке и с биноклем на груди. Я хорошо рассмотрел его сосредоточенное загорелое темное серьезное лицо. Он произнес: «Здесь я и расположусь». Была установлена рация. Он стал кого-то вызывать, что-то приказывать в этом грохоте и шуме. Скоро был дан сигнал, и мы ринулись в атаку. Началось знаменитое Курское сражение».

***

«Самые сильные сражения на белорусской земле наш полк принял в конце мая 1944 года в разгроме сильной группировки немцев в районе города Бобруйска. Две наши армии – 48-я и 65-я – были брошены на ликвидацию немецких войск. Но более сокрушительный удар нанесла наша советская авиация. 11 тысяч бомб сбросили тогда 526 советских самолетов на окруженную группировку врага. Четыре дня (26-29 июня 1944 года) длился штурм города Бобруйска. Враг капитулировал и оставил большие трофеи. После Бобруйска враг стал отступать под ударами наших войск. За немецкими войсками устремились наши танковые и механизированные соединения. Оставалось недалеко до советско-­польской границы. Немцы отчаянно сопротивлялись и свирепствовали, под натиском наших войск откатывались на запад и цеплялись за каждый населенный пункт. Отступая, фашисты все уничтожали безжалостно на своем пути».

***

«В июле 1944 года бои шли на территории Свислочского района Гродненской области. Мне запомнился боевой эпизод, последняя встреча с полковником Массоновым. Стоял жаркий июльский день. Полк двигался боевым порядком по шоссе в сторону Свислочи. Потом боевые порядки полка остановились, чтобы выяснить, где находится противник, проверить, путь свободен ли от мин. Подъехала открытая машина, в которой сидели полковник Массонов, его адъютант и шофер. Машина остановилась на обочине дороги, в нескольких метрах от меня, и ее окружили командиры. Я хорошо слышал, как Массонов стал громко, с воодушевлением рассказывать о бое­вой обстановке. До меня доносились примерно такие слова: «Враг отступает, чтобы снова где-то закрепиться. Надо не давать ему опомниться, преследовать его по пятам. Скоро наша советская граница и вся территория Советского Союза будет очищены от фашистских войск. А там и наша Победа!» Настроение у него было боевое, торжественное, приподнятое. Через несколько минут Массонов снова объехал колонны полка на машине и быстро скрылся впереди. На другой день мы с болью в сердце узнали, что комдив Массонов погиб.

Хорошую, добрую память оставил о себе этот славный боевой полководец. Мы его все по-солдатски любили. Однополчане с радостью узнали, что за образцовое руководство боевыми действиями полковнику Массонову было посмертно присвоено звание Героя Советского ­Союза».

Подготовила Маргарита Бушуева