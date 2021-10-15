Ребенок в Бобруйске получил ожоги

В Бобруйске ребенок получил ожоги.

Сообщение о госпитализации с ожогами мальчика 2018 г.р. поступило 13 октября в 14.50. По информации МЧС, ребенок получил ожоги в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора на территории частного дома. Сообщает mogilevnews.by

С каждым годом количество погибших на пожарах детей в нашей стране уменьшается, однако даже одна потерянная детская жизнь – это трагедия семьи. Но не только пожары могут стать причиной непоправимой беды.

На несколько минут оставшиеся без присмотра малыши для спасателей – чрезвычайная ситуация. Этих «пяти минут» достаточно, чтобы бросить зажженную спичку, попробовать «непонятную» жидкость на вкус, взобраться на окно, не говоря уже о том, чтобы проглотить таблетку или батарейку.

Спасатели призывают не оставлять маленьких детей одних, вы всегда должны быть рядом с ними на расстоянии вытянутой руки.

Обучайте безопасности школьников – обсуждайте вопросы безопасности, рассказывайте об опасных местах для игр и будьте для детей примером.