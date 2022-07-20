Реальная зарплата в июне увеличилась на 2,8% в Могилевской области

В мае в экономике Могилевской области было занято 430,3 тыс. человек, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня составил 0,3% от численности рабочей силы (аналогично прошлогоднему периоду).

- Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников области (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в Iполугодии 2022 года составила 1252,8 рубля, в том числе в июне – 1 327,4 рубля, и увеличилась по сравнению с маем на 3,9%, или на 49,7 рубля, - сообщили в Главном статистическом управлении региона. - Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. увеличилась на 2,8%.

Что касается пенсий, по данным Министерства труда и социальной защиты в июне текущего года средний размер назначенных пенсий составил 541,9 рубля, что в 2,3 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.