Реальная помощь. В Бобруйске прошел профсоюзный прием граждан

24 ноября на базе открытого акционерного общества «ФанДОК» прошел профсоюзный прием граждан, сообщает корреспондент Bobrlife.

Обратившихся бобруйчан выслушали: Александр Конецкий, прокурор города Бобруйска; Петр Грибановский, главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса; Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов, Любовь Логвина, правовой инспектор труда городского объединения профсоюзов, Елена Юшкевич, председатель первичной профсоюзной организации предприятия; Захар Працкевич, юрист ОАО «ФанДОК».

С различными вопросами обратились три человека: на тему жилищно-коммунального хозяйства по состоянию жилого помещения, об учете рабочего времени после предоставления больничного листа с указанием нарушения больничного режима, а также по вопросам, связанным с выбором способа и места захоронения, демонтажем и установкой памятника.

«Профсоюзные приемы граждан действительно помогают обратившимся к нам. Разъясняются их законные права, оказывается практическая помощь при поддержке прокуратуры, а также правовых инспекторов Федерации профсоюзов Беларуси», – уверена профсоюзный лидер Бобруйска Людмила Балакер.

Виктор ЧАБАН, фото автора.