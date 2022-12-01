Реализация социальных инициатив в регионах доказала свою экономическую эффективность. К такому выводу пришли участники семинара "Результаты, опыт и перспективы реализованных социально значимых инициатив", сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Мероприятие проходило в рамках реализации проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". В нем приняли участие представители социально значимых инициатив из 12 пилотных районов проекта. В процессе интерактивной презентации участники поделились результатами реализации инициатив, обсудили возможности сотрудничества.

Состоялся круглый стол "Презентация результатов реализации в рамках Проекта механизма Фонда поддержки предпринимательских социальных инициатив", в котором приняла участие национальный координатор проекта Ирина Бабаченок. Участники мероприятия отметили, что реализация социальных инициатив на примерах доказала свою экономическую эффективность.

Среди других выводов названы: выработка критериев отнесения деловой инициативы к социальному предпринимательству, закрепление на законодательном уровне понятия "социальное предпринимательство" позволит социальным предприятиям участвовать в программах господдержки. Центры поддержки социального предпринимательства могли бы взять на себя большую часть административной работы на начальном этапе развития предприятия и стать импульсом в развитии социального предпринимательства в стране.

Всего по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" поддержку и финансирование получила 31 инициатива в области социального предпринимательства. Общая сумма составила $1,6 млн.

Более 10 тыс. человек приняли участие в мероприятиях инициатив, повысили свой потенциал в сфере предпринимательства, освоили новые профессии, приобрели новые навыки и компетенции. В реализацию инициатив были вовлечены 111 партнеров. Создано более 200 рабочих мест, в том числе для людей с инвалидностью.

По материалам belta.by.