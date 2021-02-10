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COVID-19

Реабилитацию после ковидной пневмонии в Могилевской области можно пройти в 9 здравницах

mogilevnews 59 0

Реабилитацию после ковидной пневмонии в Могилевской области можно пройти в 9 здравницах

Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах с профилем «Болезни органов дыхания», в том числе в 9 на территории Могилевской области. Список санаторно-курортных организаций, имеющих соответственные лечебно-реабилитационные программы, составил  Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

На территории Могилевской области организации, где внедрена реабилитационная программа для граждан, перенесших пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19, следующие:

  • санаторий «Дубровенка»;
  • «Санаторий им. К.П.Орловского»;
  • санаторий «Сосны»;
  • санаторий «Шинник»;
  • «Санаторий имени В.И.Ленина»;
  • санаторий «Энергетик»;
  • филиал «Санаторий «Чайка»;
  • детский санаторий «Радуга»;
  • детский санаторий «Свислочь».
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