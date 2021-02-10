Реабилитацию после ковидной пневмонии в Могилевской области можно пройти в 9 здравницах
mogilevnews 59 0
Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах с профилем «Болезни органов дыхания», в том числе в 9 на территории Могилевской области. Список санаторно-курортных организаций, имеющих соответственные лечебно-реабилитационные программы, составил Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
На территории Могилевской области организации, где внедрена реабилитационная программа для граждан, перенесших пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19, следующие:
- санаторий «Дубровенка»;
- «Санаторий им. К.П.Орловского»;
- санаторий «Сосны»;
- санаторий «Шинник»;
- «Санаторий имени В.И.Ленина»;
- санаторий «Энергетик»;
- филиал «Санаторий «Чайка»;
- детский санаторий «Радуга»;
- детский санаторий «Свислочь».