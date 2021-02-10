Реабилитацию после ковидной пневмонии в Могилевской области можно пройти в 9 здравницах

Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах с профилем «Болезни органов дыхания», в том числе в 9 на территории Могилевской области. Список санаторно-курортных организаций, имеющих соответственные лечебно-реабилитационные программы, составил Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

На территории Могилевской области организации, где внедрена реабилитационная программа для граждан, перенесших пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19, следующие: