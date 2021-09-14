Разыскиваются семейные пары, отмечающие полувековой юбилей совместной жизни

Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района проводит подготовку чествования супружеских пар, отмечающих в 2021 году юбилей совместной жизни (50 и более юбилейных лет).

Ежегодно учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» совместно с отделом ЗАГС Бобруйского горисполкома организуют такие поздравления для пенсионеров района.

2 октября состоится мероприятие «Загляните в семейный альбом», приуроченное к Международному дню пожилых людей и Дню матери, который отмечается 14 октября. В отделе ЗАГС пройдет торжественное чествование супругов, отмечающих 50 и более лет со дня регистрации брака. Обязательное условие для семейных пар – 2021 год должен являться юбилейным. Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» приглашает к участию супружеские пары, проживающие на территории Ленинского района. Торжество проходит на безвозмездной основе. Запись участников ведется до 20 сентября по телефонам (80225) 70-69-60, (+375)29-145-13-08, в будние дни до 17.00.