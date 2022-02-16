Разъяснения МНС

МНС разъяснило вопросы применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения при осуществлении лесозаготовок, распиловки, строгания и пропитки древесины, географической и картографической деятельности

С 1 января 2022 года не вправе применять упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги.

Исключением являются индивидуальные предприниматели, осуществляющие туристическую деятельность, деятельность в сфере здравоохранения, деятельность сухопутного транспорта, услуги по общественному питанию, деятельность в области компьютерного программирования, для которых сохраняется право на применение УСН (подпункт 2.7 пункта 2 статьи 324 Налогового кодекса Республики Беларусь, далее – Налоговый кодекс).

Также сохраняется право на применение УСН для индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы, осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю, и соблюдающих иные условия применения УСН, предусмотренные главой 32 Налогового кодекса.

Термины гражданского права и других отраслей права, используемые в Налоговом кодексе, применяются в тех значениях, в каких они используются в этих отраслях права, если иное не установлено Налоговым кодексом (пункт 1 статьи 13 Налогового кодекса). В пункте 2 статьи 13 Налогового кодекса содержатся определения терминов «работа» и «услуга», а также определения отдельных видов услуг.

Определение терминов, содержащихся в подпункте 2.7 пункта 2 статьи 324 Налогового кодекса, в Налоговом кодексе не содержится.

Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 с 1 января 2016 г. введен в действие общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (далее - ОКЭД). ОКЭД предназначен для классификации юридических и физических лиц в соответствии с выполняемыми ими видами экономической деятельности. При этом область применения ОКЭД выходит за рамки статистической деятельности. В целях обеспечения применения ОКЭД в иных, нестатистических сферах данный классификатор может использоваться для идентификации объектов правоотношений, в том числе кода вида экономической деятельности, относящегося к деятельности определенного юридического или физического лица.

Учитывая изложенное, для целей отнесения оказываемых индивидуальным предпринимателем услуг к установленным законодательством исключениям, перечисленным в подпункте 2.7 пункта 2 статьи 324 Налогового кодекса, возможно использовать ОКЭД.

Если осуществляемая индивидуальным предпринимателем деятельность не относится к установленным законодательством исключениям, то для определения порядка налогообложения в такой ситуации следует исходить из определений терминов «работа» и «услуга», закрепленных в пункте 2 статьи 13 Налогового кодекса, а не из классификации такой деятельности в соответствии с ОКЭД.

Также для классификации деятельности индивидуальных предпринимателей в целях налогообложения следует руководствоваться определениями отдельных видов услуг, предусмотренными в пункте 2 статьи 13 Налогового кодекса.

Принимая во внимание изложенное, для определения порядка налогообложения при осуществлении индивидуальным предпринимателем лесозаготовок, распиловки, строгания и пропитки древесины, геодезической и картографической деятельности следует исходить из определений терминов «работа» и «услуга», закрепленных в пункте 2 статьи 13 Налогового кодекса, а не из классификации такой деятельности в соответствии с ОКЭД, поскольку согласно ОКЭД подклассы включают как виды работ, так виды услуг.

Так, согласно ОКЭД подкласс 71123 «Геодезическая и картографическая деятельность (без научных исследований и разработок)» включает нижеперечисленные виды деятельности, которые исходя из положений пункта 2 статьи 13 Налогового кодекса, возможно классифицировать как работы:

гидрологические изыскательские работы;

геодезические изыскательские работы, связанные со сбором информации о форме, расположении и (или) границах участка земной поверхности различными методами, включая обход, фотограмметрические и гидрографические обследования;

картографическую деятельность, заключающуюся в подготовке и пересмотре карт всех видов (дорожных, кадастровых, топографических, гидрографических и т.п.) на основании результатов обследований, прочих карт и иных источников информации;

установление (восстановление) на местности границ административно-территориальных и территориальных единиц, земельных участков.

Согласно ОКЭД подкласс 02200 «Лесозаготовки» включает нижеперечисленные виды деятельности, которые исходя из положений пункта 2 статьи 13 Налогового кодекса, возможно классифицировать как работы:

производство круглых лесоматериалов для обработки и переработки;

производство круглых лесоматериалов, используемых в необработанной форме, таких как рудничные стойки и жерди;

заготовку дровяной древесины;

сбор и незначительную переработку древесных отходов, полученных после заготовок лесоматериалов и предназначенных для отопления;

производство древесного угля традиционным методом.

Продукция, получаемая в результате этой деятельности, может иметь вид бревен или дров.

Согласно ОКЭД, подкласс 16100 «Распиловка, строгание и пропитка древесины» включает нижеперечисленные виды деятельности, которые исходя из положений пункта 2 статьи 13 Налогового кодекса, возможно классифицировать как работы:

распиловку, строгание и другие виды механической обработки древесины;

резку, лущение, колку бревен;

профилирование пиломатериалов по кромке или пласти;

производство пиломатериалов;

производство деревянных шпал для железнодорожных и трамвайных путей;

производство ненаборного деревянного напольного покрытия;

производство древесной шерсти, древесной муки, щепы, стружки и т.п.;

сушку, пропитку и химическую обработку древесины при помощи пропиточного состава или прочих материалов.

Пресс-центр инспекции

МНС Республики Беларусь

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