Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс официально подписал документы о расторжении брака со своей супругой Мелиндой. Об этом пишет издание Business Insider.

Пара развелась после 27 лет брака, а второго августа судья принял окончательное решение о расторжении союза. Отмечается, что ни один из супругов не стал просить о смене фамилии. Других деталей бракоразводного процесса не приводится.

Развод Гейтсов может стать одним из самых дорогих в истории. Ранее первую строчку подобного рейтинга возглавил основатель Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос. После расторжения брака уже бывшая жена самого богатого человека в мире получила четыре процента акций компании, которые оцениваются примерно в $40 миллиардов. Состояние семьи Гейтсов оценивается в $130 миллиардов.